Росгвардейцы задержали мужчину, зарубившего топором соседку в Воскресенске

Сотрудники Воскресенского отдела Росгвардии во время патрулирования задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Преступление произошло в одном из домов на улице Рабочей.

Прибыв на место, сотрудники установили, что между мужчиной и его соседкой произошел конфликт. Буйный гражданин нанес женщине несколько ударов топором, которые привели к летальному исходу.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Им оказался 62-летний местный житель.

Его передали в Следственный комитет региона. Возбуждено уголовное дело.