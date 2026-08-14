Росгвардейцы задержали дебоширку с электрошокером в Сергиевом Посаде

Сотрудники Сергиево-Посадского отдела Росгвардии задержали 43-летнюю жительницу, устроившую конфликт в финансовом учреждении. Инцидент произошел в отделении банка, расположенном на проспекте Красной Армии.

Сигнал о происшествии поступил на пульт централизованного наблюдения после нажатия тревожной кнопки. Находившиеся неподалеку росгвардейцы оперативно прибыли по вызову на охраняемый объект для выяснения всех обстоятельств.

На месте выяснилось, что женщина нецензурно выражалась, а также угрожала работникам и клиентам банка применением газового баллончика и электрошокера. Ее задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.