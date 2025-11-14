Росгвардейцы задержали дебошира в Чехове

В Чехове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош сначала в кафе, а затем в больнице. Как сообщили в ведомстве, во время патрулирования улиц наряд получил информацию о нарушителе в одном из заведений округа.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и мешал посетителям. Его задержали и доставили в медицинское учреждение для освидетельствования, однако там он попытался продолжить скандал, угрожая персоналу и пациентам.

Сотрудники Росгвардии оперативно пресекли его действия и обеспечили безопасность в больнице. После медицинского осмотра 38-летнего жителя города передали полиции для дальнейшего разбирательства.