Росгвардейцы задержали дебошира с патронами в магазине на Каширском шоссе

Подмосковные росгвардейцы задержали дебошира с патронами в одном из сетевых гипермаркетов на Каширском шоссе. Мужчина едва не устроил потасовку на кассе.

Правоохранители приехали на вызов тревожной кнопки. На месте они обнаружили посетителя, который отказался оплачивать продукты и повел себя агрессивно. При задержании молодой человек сопротивлялся и думал скрыться, однако у него ничего не вышло.

Нарушителем оказался 28-летний житель Домодедова. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. При досмотре у задержанного изъяли более 10 боевых патронов. Дебошира передали полиции.