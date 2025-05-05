Росгвардейцы в Одинцове почтили память жертв Чернобыльской аварии
Росгвардейцы из Одинцова почтили память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Более 35 лет назад, случилась самая масштабная техногенная катастрофа ХХ века.
Тысячи граждан Советского Союза, жертвуя собой, участвовали в ликвидации последствий аварии. Взрыв четвертого энергоблока стал национальной трагедией.
Отвага и самопожертвование ликвидаторов, среди которых были и офицеры правопорядка, помогли минимизировать последствия катастрофы. Они оказывали помощь в эвакуации с загрязненных радиацией территорий, обеспечивали общественную безопасность на зараженных участках.
Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области возложили цветы к мемориалу, посвященному труженикам тыла, детям войны и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Снова вспомнили о тех, кто, не жалея себя, встал на защиту будущих поколений.