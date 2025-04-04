Росгвардейцы в Одинцове организовали для школьников экскурсию в парке «Патриот»

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии совместно с ветеранами службы организовали для школьников познавательную экскурсию по «Дороге Памяти». Она прошла на территории парка «Патриот».

Мероприятие началось со знакомства с экспозициями, воссоздающими атмосферу предвоенного времени. Ребята смогли увидеть, как жили люди накануне тех страшных событий. Особое внимание было уделено масштабной интерактивной базе данных с фотографиями и биографией наших защитников Отечества, призванная увековечить имена всех павших на полях сражений.

Особый интерес у юных посетителей вызвали тематические залы с видеохроникой, артефактами, сценами военных времен, которые создают полный эффект присутствия и погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны.Также все смогли ознакомиться с историческими документами.

В завершении школьники побывали в голографическом зале, где расставлены физические экспонаты, а среди них находятся виртуальные элементы. В конце познавательного мероприятия ребята сделали памятные снимки на фоне храмового комплекса.