Росгвардейцы провели урок мужества для учеников школы №4 в Шатуре

Сотрудники Росгвардии Подмосковья провели в Шатуре урок мужества для учеников подшефного класса школы № 4. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, юбилею Росгвардии и всероссийской акции «Наши семейные книги».

Во время встречи школьники вместе с сотрудниками Шатурского отдела вневедомственной охраны вспоминали истории своих прадедов, участвовавших в войне. Учащиеся рассказали о героях, а также поделились архивными фотографиями и документами, которые хранят в их семьях как память о военных событиях и подвигах.

«Сохраняя память о своих предках, мы не только чтим их подвиг, но и укрепляем духовную связь между поколениями, делаем наше общество сильнее и сплоченнее», — подчеркнули представители Росгвардии.

В финале мероприятия школьникам вручили юбилейное издание Главного управления Росгвардии по Московской области, подготовленное к 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка.

В книгу включили фотографии участников встречи, благодаря чему дети смогли почувствовать свою причастность к общей истории и традициям службы.