Росгвардейцы провели урок мужества для школьников в Шатуре

Сотрудники Росгвардии Подмосковья провели урок мужества и конкурс рисунков для учеников 6 «А» класса кадетского направления школы № 4 в Шатуре. Мероприятие прошло в преддверии Дня вневедомственной охраны.

Стражи порядка рассказали ребятам об истории создания службы, ее традициях и ежедневной работе по обеспечению безопасности жителей Подмосковья. После этого школьники приняли участие в творческом конкурсе рисунков, где с помощью красок и карандашей показали, как они видят службу вневедомственной охраны и ее значение для страны.

Лучшие работы отметили почетными грамотами и сладкими призами. Такие встречи помогают детям лучше понимать важность профессии защитника и воспитывают чувство патриотизма и ответственности за свою Родину.