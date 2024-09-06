Сегодня 17:50 Росгвардейцы провели урок мужества для детей в Подмосковье Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области провели для дошкольников урок мужества. Ребятам рассказали об истории организации и других особенностж работы стражей порядка.
В интерактивной лекции дети узнали о задачах и функциях Росгвардии, а также о важности патриотизма. В завершение мероприятия все желающие смогли примерить бронежилет и каску, почувствовав себя настоящими росгвардейцами.
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