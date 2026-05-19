Росгвардейцы провели профориентационную встречу со студентами в Орехово-Зуеве

Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области встретились со студентами местных колледжей в рамках «Ярмарки вакансий». Мероприятие организовали для молодых людей, которые находятся в поиске будущей профессии и рассматривают возможность службы в силовых структурах.

Во время общения представители Росгвардии подробно рассказали учащимся о специфике работы подразделений вневедомственной охраны, задачах, которые ежедневно выполняют сотрудники, а также о требованиях к кандидатам при поступлении на службу. Отдельное внимание правоохранители уделили действующим вакансиям, социальным гарантиям, условиям службы и возможностям карьерного роста.

Студенты смогли задать вопросы о порядке трудоустройства, уровне физической подготовки, прохождении службы и перспективах профессионального развития в системе Росгвардии.

«Служба во вневедомственной охране — это не только ответственная работа, но и стабильность, а также реализация себя в важной для общества сфере», — отметил заместитель начальника Орехово-Зуевского ОВО подполковник полиции Алексей Ц.

Такие встречи помогают молодежи более осознанно подходить к выбору профессии, повышают интерес к службе в правоохранительных органах и способствуют патриотическому воспитанию.

Подать заявление на службу кандидаты могут в упрощенном формате через сайт Главного управления Росгвардии по Московской области.