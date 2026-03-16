Росгвардейцы провели профориентационное занятие для студентов в Дмитрове

Росгвардия в Дмитрове провела занятие для студентов. Оно включало правовую подготовку и профориентацию.

Занятие прошло в рамках акции «Дни Росгвардии», приуроченной к 10-летию ведомства.

Для студентов провели серию интерактивных упражнений. Представители Росгвардии пообщались с ребятами о законопослушном образе жизни. В ходе ролевых игр подростки отработали навыки отказа от сомнительных предложений, связанных с незаконным заработков.

Заместитель начальника Дмитровского отдела вневедомственной охраны, полковник полиции Владимир рассказал о профессии защитника правопорядка и возможности поступления в учебные заведения Росгвардии.

«Каждый выбор имеет свои последствия — как для вас лично, так и для общества в целом. Служба на благо Родины и соблюдение закона — это не только долг, но и путь к настоящему уважению и успеху. Будьте ответственными гражданами, и вы сможете построить достойную жизнь, которой будете гордиться вы и ваша страна», — сказал он.

Студенты активно участвовали в обсуждениях и выразили благодарность сотрудникам Росгвардии.