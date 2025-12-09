Росгвардейцы провели патриотическое мероприятие для кадетов в Подмосковье

Сотрудники Подольского и Одинцовского отделов вневедомственной охраны Росгвардии провели патриотическое мероприятие в школьном музее Подольских курсантов в честь Дня Героев Отечества. Ребятам рассказали о подвиге курсантов, которые ценой собственной жизни задержали продвижение врага к Москве.

Школьники посмотрели документальный фильм о событиях Великой Отечественной войны, а затем познакомились с интерактивной картой сражений, на которой представили реконструкции реальных боевых эпизодов. Отдельно вспомнили выпускника школы Дмитрия Тараева, погибшего во время специальной военной операции. Кадеты подчеркнули, что он стал примером мужества и верности долгу и был посмертно награжден Орденом Мужества.

Майор полиции, офицер-наставник подшефных классов рассказал ученикам о своей службе. Он участвовал в обеих Чеченских кампаниях, проявил решительность и самоотверженность, за что был удостоен медали Суворова. В конце встречи кадеты поблагодарили представителей Росгвардии за проведенное мероприятие.