Росгвардейцы провели мастер-класс для детей в лагере в Одинцове

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны вместе с председателем совета ветеранов подразделения посетили летний оздоровительный лагерь на базе школы № 9 в Одинцове. Росгвардейцы поздравили ребят с началом летних каникул и провели мастер-класс.

Ветеран подразделения, возглавляющий совет ветеранов, обратился к школьникам с теплыми словами, отметив, что главная задача взрослых — сделать детство счастливым и беззаботным.

Наибольший интерес у детей вызвала демонстрация средств индивидуальной бронезащиты и специального снаряжения. Ребята смогли не только увидеть, но и примерить бронежилет и защитную каску, а также задать вопросы о службе в подразделении.

Росгвардейцы напомнили детям о важных правилах безопасного поведения на каникулах дома и на улице. Школьники поблагодарили сотрудников за интересное мероприятие, сладкие угощения и возможность примерить на себя роль настоящего защитника. Встреча приурочена ко Дню защиты детей.