Росгвардейцы провели для школьников экскурсию в парке «Патриот» в Одинцове

Сотрудники Росгвардии из Одинцова вместе с ветеранами организовали для школьников экскурсию в музей «Дорога Памяти» в парке «Патриот». Мероприятие прошло в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Школьники увидели, как люди жили перед началом войны. Они познакомились с интерактивной базой данных, где собраны фотографии и биографии защитников Родины. Архив создали, чтобы сохранить память обо всех погибших героях. Во время экскурсии дети также узнали о ключевых сражениях той эпохи. С помощью цифровых терминалов они изучили исторические документы и фронтовые сводки, послушали голос знаменитого диктора Юрия Левитана.

Особенный интерес вызвали залы с военной хроникой, артефактами и реконструкциями боевых эпизодов, создающие ощущение полного погружения в события прошлого. Ребята посетили голографический зал, где реальные экспонаты сочетаются с виртуальными элементами выставки. В конце экскурсии все желающие сделали фото на память на фоне храмового комплекса.