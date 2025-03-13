Росгвардейцы провели день открытых дверей для школьников в Серпухове

В преддверии Дня войск Национальной гвардии, который отмечают 27 марта, сотрудники подмосковного главка Росгвардии провели день открытых дверей. На территорию отдела в Серпухове стражи порядка пригласили учащихся школ № 9 и № 13.

Школьников познакомили со служебной деятельностью и историей ведомства.

Ребята смогли не только узнать о ежедневных задачах, но и увидеть средства индивидуальной защиты, а также учебные виды вооружения. Росгвайдецы показали детям патрульный автомобиль и громкоговорящую установку.

Похожую встречу провели сотрудники отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур». Ученикам школы № 10 рассказали о примерах мужества и героизма правоохранителей во время службы. Также гости узнали о том, как подразделение обеспечивает безопасность крупнейшего космодрома и важного стратегического объекта.