Росгвардейцы провели день открытых дверей для школьников в Серпухове

В преддверии Дня войск Национальной гвардии, который отмечают 27 марта, сотрудники подмосковного главка Росгвардии провели день открытых дверей. На территорию отдела в Серпухове стражи порядка пригласили учащихся школ № 9 и № 13.
Школьников познакомили со служебной деятельностью и историей ведомства.
Ребята смогли не только узнать о ежедневных задачах, но и увидеть средства индивидуальной защиты, а также учебные виды вооружения. Росгвайдецы показали детям патрульный автомобиль и громкоговорящую установку.
Похожую встречу провели сотрудники отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур». Ученикам школы № 10 рассказали о примерах мужества и героизма правоохранителей во время службы. Также гости узнали о том, как подразделение обеспечивает безопасность крупнейшего космодрома и важного стратегического объекта.
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