Росгвардейцы приняли участие в межведомственных учениях в Подмосковье

Красногорский отдел Росгвардии принял участие в межведомственных учениях на топливно-энергетическом комплексе. В ходе тренировки сотрудники обеспечили сопровождение инженерных и оперативных групп, отработали порядок пропускного режима и контроля автотранспорта, а также патрулирование прилегающей территории.

Особое внимание уделили взаимодействию с представителями охраны предприятия и службами экстренного реагирования. Оперативная передача информации помогала быстро координировать действия при смене обстановки.

Росгвардейцы отрепетировали порядок действий при условной угрозе. При атаке они создавали безопасные коридоры для эвакуации персонала.

Поставленные на учениях задачи были выполнены в полном объеме. Это подтвердило высокий уровень подготовки нарядов и улучшило взаимодействие между ведомственными и промышленными структурами.