Росгвардейцы пресекли серию краж из строительного магазина в Ленинском округе

Сотрудники Росгвардии за день пресекли сразу несколько краж в одном и том же строительном гипермаркете в Совхозе имени Ленина. В обоих случаях мужчины попытались похитить товары на сумму 4,5 тысячи рублей.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Подмосковью, в первом случае недобросовестный посетитель магазина заметил лазерный уровень стоимостью порядка 4,5 тысячи рублей. Он спрятал товар в рюкзак и попытался покинуть гипермаркет. Прибывшие на место росгвардейцы оперативно задержали 42-летнего жителя Видного на выходе.

Второй случай произошел спустя некоторое время. Молодой человек 27 лет из Санкт-Петербурга взял с витрины 17 упаковок кабельных гильз на сумму 4,5 тысячи рублей. Их он спрятал под одежду, после чего попытался пройти мимо кассы. После сигнала тревоги на место вновь прибыли стражи порядка.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.