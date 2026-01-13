Росгвардейцы пресекли распространение крупной партии наркотиков в Раменском

Сотрудники Росгвардии задержали в Раменском двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Они имели при себе более 30 граммов метилэфедрона.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на молодого человека и девушку, которые вели себя подозрительно. При появлении служебного автомобиля пара попыталась скрыться, однако стражи порядка сумели их остановить для проверки документов. В ходе беседы задержанные признались, что имеют при себе запрещенные вещества. На место прибыла оперативная группа, которая изъяла пакет с 33 свертками.

Экспертиза показала, что пара имела при себе более 30 граммов метилэфедрона. Было возбуждено уголовное дело.

Всего в 2025 году сотрудники Росгвардии задержали за незаконный оборот наркотиков 21 человека.