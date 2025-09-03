Росгвардейцы пресекли кражу шоколада в супермаркете в Чехове

Мужчина средних лет попытался незаметно вынести более 20 плиток шоколада из охраняемого супермаркета. Специалисты Чеховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области получили тревожный сигнал из магазина на улице Лопасненская.

По прибытии на место происшествия сотрудники федеральной службы войска национальной гвардии выяснили, что посетитель торговой точки спрятал более 20 плиток сладкого угощения в рюкзак, после чего попытался покинуть магазин, не оплатив товар. Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 35-летний уроженец Алтайского края.

Позже выяснилось, что ранее мужчина незаконно вынес из торговой точки средства личной гигиены и около 50 плиток шоколада. Общая сумма убытка супермаркета могла составить порядка 33 тысяч рублей.

Злоумышленника передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.