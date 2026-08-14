Росгвардейцы пресекли конфликт в Одинцове

Сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего жителя Одинцовского округа, который во время конфликта угрожал знакомым ножом. Инцидент произошел на улице Маршала Жукова.

Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования, когда получил сообщение о противоправных действиях. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что между несколькими молодыми людьми произошла ссора. Один из участников конфликта был пьян. Во время выяснения отношений он достал нож и начал угрожать им своим знакомым.

Правоохранители оперативно пресекли конфликт и задержали нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель. По его словам, нож он достал, чтобы запугать оппонентов, а причинять им вред якобы не собирался.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.