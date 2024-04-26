Росгвардейцы Подмосковья почтили память жертв радиационных аварий | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 17:55 Росгвардейцы Подмосковья почтили память жертв радиационных аварий Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области почтили память погибших в борьбе с последствиями радиационных катастроф. Мероприятия прошли в годовщину трагических событий, произошедших на Чернобыльской атомной электростанции.

Росгвардейцы вместе с ветеранами войск правопорядка региональной ветеранской организации приняли участие в возложении цветов к мемориалам и памятникам, посвященным ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

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В знак уважения к героическим поступкам тех, кто отдал свои жизни, защищая мир от тяжелейших последствий радиационной катастрофы, сотрудники Росгвардии почтили память погибших минутой молчания.

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