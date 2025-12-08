Росгвардейцы организовали экскурсию для кадетов в Подмосковье

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Росгвардии организовали для кадетов школы № 18 имени Подольских курсантов экскурсию в атриум Центрального архива Министерства обороны России. Ребятам рассказали о современных способах хранения документов, которые позволяют десятилетиями сохранять редкие материалы в идеальном состоянии.

Кадеты узнали о многоуровневой системе климат-контроля, цифровизации архивных фондов и технологиях, которые применяются для защиты уникальных документов.

Во время экскурсии школьникам показали журналы боевых действий, приказы и личные архивы военачальников времен Великой Отечественной войны. Сотрудники архива подробно объяснили, как проходит каталогизация: от первичной обработки документов до их включения в электронные базы данных, которыми пользуются исследователи.

Кадеты с интересом слушали рассказ, задавали вопросы о работе архивистов, хранении секретных материалов и роли архива в изучении военной истории.