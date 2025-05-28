Росгвардейцы организовали для подмосковных кадетов экскурсию в монастырь

Кадеты школы № 18 имени Подольских курсантов посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Экскурсию организовали сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны Росгвардии.
Школьникам рассказали об истории основанного в XVII веке по инициативе Патриарха Никона и царя Алексея Михайловича Тишайшего монастыря. Они смогли прикоснуться к святыням, а затем посетить трапезную и попробовать местную пищу.
Кадеты благодаря экскурсии узнали много нового о духовном наследии родной страны, лучше поняли ее богатую историю. Визит вдохновил школьников на дальнейшее изучение религиозных и культурных особенностей России.
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