Росгвардейцы организовали для подмосковных кадетов экскурсию в монастырь

Школьникам рассказали об истории основанного в XVII веке по инициативе Патриарха Никона и царя Алексея Михайловича Тишайшего монастыря. Они смогли прикоснуться к святыням, а затем посетить трапезную и попробовать местную пищу.

Кадеты благодаря экскурсии узнали много нового о духовном наследии родной страны, лучше поняли ее богатую историю. Визит вдохновил школьников на дальнейшее изучение религиозных и культурных особенностей России.