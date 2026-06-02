Росгвардейцы обеспечили безопасность международного форума в Одинцове

Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с представителями других правоохранительных ведомств обеспечили охрану общественного порядка при проведении первого международного форума по безопасности. Мероприятие прошло с 26 по 29 мая в Одинцовском округе.

Площадки многофункционального комплекса «Лайв Арена» и Центрального парка «Патриот» были обследованы кинологами инженерно-технических подразделений на предмет обнаружения подозрительных предметов.

Бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны осуществляли патрулирование территории форума. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы координировали деятельность частных охранных организаций на контрольно-пропускных пунктах.

Кроме того, маршруты автоэкипажей Росгвардии были максимально приближены к местам проведения мероприятий для оперативного реагирования на любые нештатные ситуации.

На форум было приглашено более 180 делегаций иностранных государств и порядка пяти тысяч участников. Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка допущено не было.