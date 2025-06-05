Росгвардейцы изъяли у жителей Одинцова 65 единиц оружия в 2025 году

Одинцовский отдел лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии подвел итоги за первые четыре месяца 2025 года: у граждан было изъято 65 единиц оружия. Добровольно для последующей утилизации сдано 188 единиц.

Более 13 тысяч граждан числятся на территории обслуживания одинцовского отдела, на руках которых — свыше 25 тысяч единиц оружия.

Сотрудники отдела провели почти три тысячи проверок условий хранения оружия и выявили более 190 нарушений.

Заявление на продление разрешения необходимо подавать не позднее, чем за месяц до окончания срока действия текущего.

Владельцам напоминают: не реже одного раза в пять лет граждане обязаны проходить проверку знаний по безопасному обращению с оружием и предоставлять подтверждающие документы. Кроме того, необходимо проходить медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний — тоже раз в пять лет.