Росгвардейцы из Ступина стали призерами региональных соревнований

Сотрудники Ступинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области приняли участие в традиционных соревнованиях «Тропа победителей», которые прошли в Центре военно-патриотического воспитания «Армеец» в Ступине. По итогам состязаний команда Ступинского отдела заняла третье место.

В турнире участвовали команды силовых структур, юнармейцев и военно-патриотических клубов региона. Участники из разных возрастных групп прошли серию испытаний, приближенных к реальным условиям службы. Они показывали свою силу, меткость, выносливость и тактическое мышление. Росгвардейцы успешно справились с разборкой и сборкой автомата Калашникова и пистолета Макарова, снаряжением магазинов и прохождением полосы препятствий.

Одним из самых сложных этапов стало ориентирование на местности — участникам нужно было определить координаты и найти контрольную точку по азимуту. Также соревнования включали задания по эвакуации «раненого», метанию гранат и ножей на точность и стрельбе из пневматической винтовки.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и почетные грамоты.