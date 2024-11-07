Росгвардейцы в Одинцове провели для школьников день открытых дверей

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская Росгвардия открыла свои двери для юнармейцев из школы Горки-Х. Мероприятие устроили в честь 72-й годовщины со дня образования вневедомственной охраны.

Школьники в этот день погрузились в мир службы Росгвардии, узнав о ее истории и задачах.

Специальный фильм, подготовленный для юнармейцев, доступно и увлекательно рассказал о становлении вневедомственной охраны и ее роли в обеспечении безопасности. Особый интерес ребят вызвал рассказ о современных методах охраны и используемой технике.

Кроме того, в практическом мастер-классе юнармейцы смогли попробовать себя в сборке и разборке оружия, а также научиться основам самообороны.

Настоящим сюрпризом для ребят стал осмотр служебного автомобиля Росгвардии. Юнармейцы с удовольствием сели за руль, проверили работу сигнальных устройств и громкоговорящей установки.

День открытых дверей завершился теплыми словами благодарности и общей фотографией на память. Школьники пожелали сотрудникам Росгвардии легкой службы, а бойцы юнармейцам — успехов в учебе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».