Росгвардейцы из Одинцова приняли участие в «Московском марафоне»

В масштабном забеге «Московский марафон» приняли участие около 50 тысяч спортсменов из 65 стран мира. Среди бегунов были представители Одинцовской Росгвардии.

На старт дистанций в 10 километров и самой престижной — 42,2 километра вышли представители Одинцова. Для старшего лейтенанта полиции Дмитрия Дозорова это уже не первый марафон, а вот старший сержант полиции Константин Касаткин в забеге участвовал впервые впервые.

«У меня брат — тренер, и в общем-то он давно меня подбивал на участие с ним в марафонах. Видимо, я пришел к этому моменту. Надо просто начинать с малого и двигаться дальше» — поделился впечатлениями Константин Касаткин.

Сотрудники Одинцовской вневедомственной охраны достойно преодолели непростую дистанцию, доказав на собственном примере, что выдержка и сила духа помогают справляться с любыми испытаниями. Всех бегунов, успешно добравшихся до финиша, наградили памятными медалями.