Росгвардейцы из Королева заняли 3-е место в спортивном турнире «Легенда»

Сотрудники Королевского отдела Росгвардии заняли третье место на турнире «Легенда». Всего в соревнованиях участвовали 10 команд. Гонка включала в себя различные спортивные дисциплины и элементы начальной военной подготовки.

Младшие сержанты полиции Керам К. и Магамедзагид Р. смогли успешно преодолеть дистанцию в 1,2 километра, а также выполнить отжимания, подтягивания и приседания в бронежилете. Кроме того, правоохранители состязались в подъеме ног на перекладине, выполняли эвакуацию условного раненного, разбирали и собирали автомат Калашникова, надевали на время противогаз.

Достижение стало показателем не только личного мастерства, но и системной подготовки. На службе росгвардейцы регулярно тренируются, воспитывают выносливость и командный дух, чтобы в дальнейшем показывать свою профессиональность.