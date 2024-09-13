Росгвардейцы Химок высадили сосны и ели на экологической акции

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Химкинского отдела Росгвардии по Московской области присоединились к ежегодной экологической акции. Вместе с волонтерами и активистами они высадили около 300 саженцев сосны и ели на территории деревни Брехово.

«Посадка молодых саженцев — это важная миссия каждого из нас, ведь благодаря этому обновляются природные ресурсы и поддерживается экологический баланс нашей планеты», — отметил участник мероприятия майор полиции Иван Машков.

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