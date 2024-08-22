Росгвардеец Михаил Павлов из Химок спас мужчину с приступом эпилепсии

Сотрудник Росгвардии из Химок Михаил Павлов помог местному жителю во время приступа эпилепсии. Мужчине стало плохо прямо на проезжей части.

Сотрудники Росгвардии обратили внимание на лежачего на проезжей части человека. Распознав приступ эпилепсии, они перекрыли движение на дороге и вызвали скорую. До приезда медиков Михаил Павлов оказал доврачебную помощь 49-летнему химчанину.

Героизм Михаила и его готовность прийти на помощь отметили и его сослуживцы.

«Однажды на ВДНХ снимали репортаж о том, что люди не реагируют на совершаемые преступления и не станут догонять преступника, выхватившего у девушки сумку. Каково же было удивление съемочной группы, когда просто прогуливающийся по ВДНХ Михаил неожиданно догнал преступника, да еще и скрутил его», — рассказали сотрудники Росгвардии.

Михаил поступил на службу во вневедомственную охрану в 2004 году. Позже мужчина работал в аэропорту Шереметьево, а с 2009 году трудится в отделе вневедомственной охраны в Химках. Он работает в группе задержания, которая прибывает на охраняемые объекты по сигналу тревоги.

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