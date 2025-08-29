Росгвардеец из Шатуры выступит на областном чемпионате по гиревому спорту

Дежурный пункта Шатурского отдела вневедомственной охраны Виталий в составе сборной представит Главное управление Росгвардии на областном чемпионате по гиревому спорту. Для подготовки к соревнованию спортсмен выполняет силовые скоростные упражнения и утренние пробежки.

Виталий трудится в рядах Росгвардии уже 15 лет и убежден, что настоящий росгвардеец — это человек с твердой целью, внутренней сдержанностью и умением действовать быстро и решительно. Он регулярно завоевывает награды на областных чемпионатах.

Спорт с Виталием с самого детства: занимался пауэрлифтингом и выполнил норматив кандидата в мастера спорта по жимовому и силовому двоеборью. Последние пять он защищает честь Главного управления Росгвардии по Московской области в составе сборной по гиревому спорту. Почти каждое его выступление приносит новые призовые места.

«По области мы постоянно занимаем призовые места, в своей весовой категории я также занимаю призовые места — первое, второе или третье. Соперники все достойные», — поделился Виталий.

В копилке наград у росгвардейца 11 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. Особую ценность для него имеют победы на областных чемпионатах — конкуренция там всегда зашкаливает, на состязаниях собираются порядка 300 сильнейших спортсменов. Тренируется Виталий без пропусков, гиря у него есть даже на работе.