Росатом провел мастер-класс по 3D-печати для дошколят в Красногорске

Специалисты госкорпорации «Росатом» провели мастер-класс по 3D-печати для воспитанников аддитивного класса учреждения «Город детства» в Красногорске. Ребята познакомились с робототехникой.

Мастер-класс по 3D-печати от специалистов бизнес-направления «Аддитивные технологии» прошел в рамках «Недели Фиксиков». Ребята познакомились с роботами, создали для них костюмы, устроили дискотеку и сконструировали «Город мечты».

«Развитие аддитивного или инженерного мышления начинается уже в возрасте 3-4 лет, поэтому, если мы хотим обеспечить экономическую стабильность и технологический суверенитет нашей стране, мы должны уже сейчас озаботиться развитием детских умов в направлении конструирования и моделирования. Мы в „Росатоме“ плотно сотрудничаем с образовательными организациями на разных этапах учебного процесса, потому что дети — это основа нашего будущего», — рассказал директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» Илья Кавелашвили.

Аддитивный класс для дошколят в Красногорске открыли в октябре 2023 года в рамках программы «Наука — образование — производство» при поддержке Российской академии наук и госкорпорации «Росатом». Дети создают изделия и развивают пространственное мышление на 3D-принтерах FORA F-150 и планшетах с отечественным компьютерно-игровым комплексом.

С помощью аддитивных технологий создают детали, которые сложно изготовить традиционными методами. Продукция 3D-печати облегчает массу компонентов и сокращает срок производства. Их используют ядерных и космических областях, а также в медицине и в других передовых направлениях экономики.

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