Роман Акимов из Мытищ стал призером международного турнира по плаванию

Роман Акимов завоевал на XVIII Международном Кубке Владимира Сальникова серебряную медаль. Спортсмен из Мытищ на 400 метрах вольным стилем показал время — 3:42.65.
Кубок Владимира Сальникова проходит в Санкт-Петербурге. В турнире участвуют спортсмены из ЮАР, Нигерии, Ганы, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Армении и других стран. Также на соревнования приехали ведущие российские пловцы.
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