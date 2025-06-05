Ролики о правилах пересечения ж/д путей начали показывать в поездах «Иволга» на МЦД

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Московской железной дорогой запустили специальный проект для автомобилистов. В поездах «Иволга» начали транслировать тематическое видео о правилах безопасного пересечения путей.

Ролик демонстрируют почти на четырех тысячах экранов в составах, которые действуют на Московских центральных диаметрах.

Машинисты, их помощники, диспетчеры и другие специалисты обратились к водителям с важным посылом: при приближении к железнодорожным переездам необходимо быть особенно внимательными.

Эксперты пояснили, что на нерегулируемых пересечениях путей следует снизить скорость и убедиться в отсутствии приближающегося поезда. На регулируемых переездах ориентироваться стоит на сигналы светофора.

Соблюдение этих жизненно важных правил помогает защитить не только самих автомобилистов, но и пассажиров электропоездов, а также пешеходов и велосипедистов.

Напомним, современные электропоезда «Иволга» обслуживают все линии Московских центральных диаметров.