Ролевой квест для школьников прошел в Музее истории Лобни

В мероприятии под названием «Нужна одна Победа» приняли участие ученики четвертого класса школы № 6. Цель ролевого квеста было изучение основ командного взаимодействия в игровом формате.

Школьники познакомились с принципами совместного решения задач, где каждый участник вносил свой вклад в общий результат.

Для пятиклассников школы № 9 в Музее истории города Лобня провели мастер-класс по витражной росписи. Дети увлеченно создавали собственные интерпретации образов средневековых замков.

Во время школьных каникул для учащихся из разных образовательных учреждений городского округа организовали множество мероприятий. Ученики школы № 8 посетили музей «Слово» на ВДНХ в Москве, где познакомились с печатным станком Ивана Федорова, копией Остромирова Евангелия и средневековым бестиарием. А в городской библиотеке города школьники расшифровывали иероглифы Египта, изучали древнюю моду и мумифицировали яблоко.