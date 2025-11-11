Роль Подмосковья в развитии креативных индустрий высоко оценили на международном форуме

В Москве прошел Международный форум «Культура. Традиции. Наследие», организованный Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». В мероприятии приняли участие около 300 человек — представители власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеры и эксперты в сфере культуры и экономики. Главным итогом форума стало принятие резолюции о создании Культурно-промышленного комплекса России — новой стратегической отрасли, которая объединит культуру, промышленность, образование и современное производство.

Форум стал площадкой для обмена опытом и идей между мастерами народных промыслов, дизайнерами и представителями промышленности. Его цель — возрождение культурного кода России в быту, дизайне, производстве и воспитании, а также объединение всех, кто сохраняет и развивает региональные традиции. Участники обсуждали конкретные шаги для популяризации русской культуры и ее поддержки на законодательном уровне.

«Сегодня мы говорим о народных художественных промыслах не как о явлении прошлого, а как о живой, динамично развивающейся отрасли, которая формирует современный облик нашей страны. Это особенно символично в преддверии 2026 года, который президент России Владимир Путин объявил годом Единства народов. Ведь именно в многообразии и богатстве наших культурных традиций, в уникальном коде каждого народа России кроется сила нашего единства», — отметила в приветственной речи заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко.

«Креативные индустрии развиваются в 2-4 раза быстрее, чем традиционные отрасли экономики. Поэтому во всем мире внимание направлено на них. Народные художественные промыслы — часть креативной экономики, они становятся источником вдохновения для промышленного, домашнего и прочего дизайна. Уже сейчас Россия находится в числе передовых стран по доле ВВП, приходящейся на креативную экономику, — это 4,1% по итогам прошлого года», — заявил заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам Александр Журавский.

С приветственным словом к участникам также обратился депутат Госдумы, ответственный секретарь Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко. Он подчеркнул, что правительство уже разработало десять подзаконных актов, а в трети регионов страны, включая Подмосковье, приняты собственные законы, направленные на развитие креативных индустрий.

«Московская область бережно хранит традиции, передаваемые из поколения в поколение. Подмосковные бренды известны не только в России, но во всем мире: лаковая миниатюра Федоскино, расписные подносы Жостово, бело-синяя Гжель, Дулевский фарфор, Павлопосадские платки и Клинская елочная игрушка. Особую роль играют мастера-художники, носители традиций», — добавила вице-президент Общероссийской общественно-государственной организации «Союзженщин России», председатель Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова.

Главным результатом форума стало принятие Резолюции о создании Культурно-промышленного комплекса России. Новая структура объединит производственные, образовательные и креативные направления, сосредоточив внимание на разработке отечественной продукции в сфере дизайна, текстиля, архитектуры и промышленности. Документ направят в профильные органы власти для дальнейшего рассмотрения и включения в государственные программы.