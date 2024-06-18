Рок-оперу и концерт местных групп провели в Видном

В Центральном парке Видного выступили местные коллективы. А во Дворце культуры показали спектакль «Мастер и Маргарита».

Для ценителей рок-музыки в выходные организовали сразу два мероприятия. Первый — рок-концерт местных групп Riding To The Paradise и команды «Зеркало». Прозвучал как энергичный рок, так и мелодичные композиции.

«Для любителей живого звучания отличным вариантом досуга стал „Летний вечер“ — так называется программа в исполнении двух местных рок-коллективов. Зрители смогли окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла под открытым небом», — сообщила пресс-служба.

Второе событие — спектакль «Мастер и Маргарита» музыкального театра «Гармония». Композитор — Михаил Рачевский.

«Действия рок–оперы переносят зрителей в Москву 30–х годов, где начинают разворачиваться события. Таинственный рассказчик, сведенный с ума Бездомный, голова Берлиоза, нехорошая квартира, черная магия, денежный дождь создают ощутимое напряжение в зале. Гостей ждет необычная коллаборация музыкального и драматического театра с „живой“ музыкой и современными мотивами», — пояснили в пресс-службе.

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