Рок-концерт прошел в Балашихе в День молодежи

Рок-фестиваль «Обираловка» прошел в Пестовском парке Дома культуры «Кучино». Его провели в День молодежи. Со сцены прозвучали всем известные песни.

Зрители зажигали под любимые песни и участвовали в конкурсах. Победители получали пиццу.

Гостей праздника удивила московская группа «Антишакалы». Зрители отметили не только выступление участников, но их внешний вид. Имидж артистов передавал атмосферу расцвета панк-рока 1970-х годов. А сама группа появилась полтора года назад. Но музыканты уже написали много собственных материалов.

«Рок-фестиваль — это про свободу, про выплеск энергии! Люди не всегда могут рассказать о своих чувствах и поорать дома в подушку, а на фестивале они могут сделать это вместе со своими единомышленниками громко и под музыку. Лично для меня такой день — это чувство единства. Очень приятно видеть, что есть столько талантливых и неравнодушных молодых людей, которые занимаются творчеством. И то что люди приходят их слушать — это чувство, что наше творческое дело живет и будет жить в новых поколениях» — рассказала ведущая рок-фестиваля Дарья Дадаева.

«Когда люди на тебя смотрят, слушают тебя, хлопают — это самое первое дело! Я был счастлив, когда сегодня прыгал на сцене, потому что видел, что все были довольны, слушая нас», — поделился клавишник группы «Антишакалы» Дионисий Васильев.