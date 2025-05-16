Рок-концерт под открытым небом прошел в Павловском Посаде

Дворец культуры «Павлово-Покровский» с наступлением благоприятной погоды открыл сезон уличных концертов. На крыше учреждения состоялся концерт молодых рок-исполнителей.

Горожане с удовольствием пришли послушать рок-группы в хорошую погоду и при благоприятной атмосфере. Рок всегда был и остается одним из самых популярных жанров музыки, который объединяет людей разных возрастов и культур.

Концерты под открытым небом всегда проходят по-особенному. Слушатели наслаждаются живой музыкой, отлично проводят время, а также имеют возможность поддержать местную талантливую молодежь.

Выступления молодых исполнителей на крыше Дворца культуры «Павлово-Покровский» продолжатся для жителей городского округа на протяжении всего летнего сезона.

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