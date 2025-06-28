Рок-фестиваль прошел во Дворце молодежи «Дружба» в Серпухове

Во Дворце молодежи «Дружба» прошел зажигательный рок-фестиваль «Даешь, молодежь». Он собрал на одной сцене талантливые местные музыкальные коллективы и любителей живой музыки.

В программе выступили группы «Рок волна», коллектив Сергея Медведева, «Три бороды и Настя» и «Корд». Музыканты порадовали публику как популярными рок-кавер версиями, так и собственными авторскими песнями, демонстрируя разнообразие музыкальных стилей и творческий подход.

Рок-фестиваль стал не просто музыкальным событием, а настоящей площадкой для объединения молодых творческих людей, ценящих свободу самовыражения и силу искусства.

Празднование Дня молодежи в Серпухове продолжится и 28 июня, в 16:00 пройдет большой концерт на главной сцене парка имени Олега Степанова. Возрастное ограничение отсутствует, приглашаются все желающие.