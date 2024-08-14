Семейный рок-фестиваль пройдет в Раменском округе 17 и 18 августа

Музыкальный фестиваль «Засветись» пройдет на территории горнолыжного клуба Гая Северина в Раменском округе в выходные. Участниками могут стать любители рока и даже семьи с детьми.

На сцене под открытым небом выступят воспитанники рок-школы в Раме и приглашенные музыканты. Организаторы обещают живой звук, командные игры, конкурсы с призами, ярмарку, мастер-классы. Там также будут работать фудкорты, мангальная зона и туалеты. В финале гостей ждет фаер-шоу.

«У нас будет очень насыщенный день, который завершится костром и посиделками у него с гитарой и живым общением. Поэтому советуем приезжать с палатками. Если вы этого не сделаете, то вечером будете жалеть, что пора возвращаться домой», — поделился руководитель рок-школы в Раме и организатор фестиваля Павел Мельников.

Отметим, что вход на фестиваль бесплатный.

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