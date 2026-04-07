Рогачевский мост в Дмитрове реконструируют в 2029 году

В Дмитрове проходит масштабная реконструкция Рогачевского моста через канал имени Москвы. Проект предусматривает строительство новой конструкции с последующим демонтажем существующей.

Общий объем металлоконструкций превысит 1,4 тысячи тонн. Завершение всех работ намечено на конец 2029 года. «Сейчас строительная готовность моста превысила 50%. Здесь работают свыше 150 специалистов и 49 единиц техники. Для строительства моста длиной 210 метров предусмотрено устройство четырех опор. На первой и третьей опоре ведется армирование и подготовка к бетонированию. На второй опоре завершены работы по устройству буронабивных свай и ростверка, сейчас строители раскрепляют опалубку стойки», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Одновременно разворачиваются работы на подходах к мосту. На берегах уже завершили устройство насыпей, продолжается формирование съездов и дренажа. Параллельно ведется переустройство инженерных сетей, а также строительство дополнительной инфраструктуры.

Общий уровень готовности проекта на текущий момент оценивают примерно в 8%. Реконструкция охватывает участок протяженностью 3,3 километра — от примыкания улицы Ново-Рогачевской к Правобережной до выхода на улицу Профессиональную. Дорогу расширят до четырех полос, а на месте железнодорожного переезда Савеловского направления появится двухполосный путепровод. Это позволит автомобилистам экономить в пути до 40 минут.

Кроме того, запланированы реконструкция участка улицы Профессиональной улицы, строительство съезда на Луговую, а также создание параллельного проезда вдоль железной дороги, который соединит улицы Семенюка и Оборонную. Строители возведут еще один мост — через ручей Березовец, благоустроят пешеходные зоны и установят шумозащитные экраны.

После реализации проекта позитивные изменения затронут более 80 тысяч жителей.