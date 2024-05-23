Роды успешно приняли в МОНИИАГ у перенесшей две опухоли мозга женщины

Врачи МОНИИАГ помогли родить 33-летней женщине. Ранее у нее выявили злокачественную опухоль головного мозга, провели нейрохирургическую операцию и шесть курсов химио- и лучевой терапии.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, не смотря на лечение заболевание вернулось, опухоль вновь начала расти, и женщине провели повторную операцию и дополнительную терапию. Во время беременности пациентку наблюдали нейрохирурги, онкологи и опытные акушеры. По словам старшего научного сотрудника МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани, самым сложным в такой ситуации был риск рецидива заболевания.

«Сама беременность не является причиной образования опухоли головного мозга, но те физиологические изменения, которые происходят в организме женщины во время беременности, могут стать причиной ее повторного развития и других осложнений. Несмотря на возможные риски, благодаря грамотно подобранному лечению и совместной работе врачей разных специальностей, их удалось избежать», — сказала она.

На 40-й неделе пациентке провели кесарево сечение, в результате родился здоровый мальчик весом 2970 граммов и ростом 49 сантиметров. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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