Роды у женщины с миомой размером 10 см успешно приняли в больнице в Клину

Женщина в возрасте 43 лет поступила в больницу в Клину на позднем сроке беременности с осложнениями. У нее выявили миому матки диаметром 10 сантиметров.

В начале беременности у пациентки выявили миому незначительного размера. Врачи приняли решение не удалять ее, чтобы не навредить плоду. При такой патологии женщина не могла родить самостоятельно, поэтому на 39-й неделе ей провели операцию кесарева сечения. В результате на свет появился мальчик весом 3490 граммов и ростом 53 сантиметра.

В ходе операции пациентке удалили новообразование и сохранили ей орган. В будущем она снова сможет стать мамой.

«Сложность операции состояла в том, что миома располагалась по ребру матки, где находятся крупные сосуды. Наши опытные хирурги аккуратно удалили новообразование диаметром 10 сантиметров, не затронув сосуды. Гистология показала, что оно доброкачественное», — рассказала заведующая роддомом Клинской больницы Анна Самко.

Женщину с ребенком уже выписали домой.

Жителям напомнили об интернет портале «Стань мамой в Подмосковье». Там можно найти всю необходимую информацию о системе родовспоможения.