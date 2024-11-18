Роды 7-го ребенка у женщины с патологией плаценты успешно приняли в Видном

Беременная женщина 39 лет поступила в Видновский перинатальный центр с предлежанием плаценты. Врачи помогли пациентке родить здорового ребенка, который стал седьмым в семье.

У женщины в прошлом было уже пять естественных родов и одни роды в результате экстренной операции кесарева сечения. Седьмой ребенок родился на сроке 37 недель тоже с помощью операции. Это здоровая девочка весом 3070 граммов и ростом 51 сантиметр.

«Наш перинатальный центр специализируется на помощи пациенткам с врастанием в несостоятельный рубец на матке. Мы принимаем женщин с таким диагнозом со всей Московской области», — отметила акушер-гинеколог Марина Махмутова. Получить больше информации о работе перинатальных центров можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Сейчас многодетная мама с новорожденной чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.