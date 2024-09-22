Родственники бойцов СВО из Шатуры встретились с главой округа Прилуцким

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий и прокурор Антон Желанов провели личный прием военнослужащих специальной военной операции и их близких. Такие встречи организуют в муниципалитете ежемесячно.

Бойцам специальной военной операции, которые находятся в отпуске, окажут гуманитарную помощь. Тем военнослужащим, у кого закончился контракт, помогут с переоформлением. Родственникам военнослужащих напомнили о действующих мерах поддержки. Благодаря одному из бойцов на встрече позвонили по видеосвязи военнослужащему в зону СВО.

По прежнему самым сложным вопросом остается поиск пропавших без вести.

«Огромные усилия предпринимаются и госорганами, и общественными организациями для помощи в таких ситуациях. Но пока боевые действия не завершатся, мы будем сталкиваться со случаями, когда достоверной информации не раздобыть. Но и опускать руки не будем, используем все имеющиеся ресурсы, чтобы искать», — сказал Николай Прилуцкий в своем тг-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».