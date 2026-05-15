Родные летчика Василия Пойденко возложили цветы к мемориалу в Апрелевке

Внук и правнук летчика Василия Пойденко накануне 81-й годовщины Великой Победы приехали в Апрелевку возложить цветы к мемориалу на Киевском шоссе. Подвиг летчика, отдавшего жизнь за Отечество, навсегда вписан в летопись Наро-Фоминского округа.

14 ноября 1941 года во время битвы за Москву лейтенант Василий Пойденко не вернулся с боевого вылета. 28-й истребительный авиационный полк, где он служил, прикрывал советские войска с запада. Звено вступило в неравную схватку с десятками фашистских самолетов, подбив несколько из них.

Командир звена 28-го авиаполка Василий Пойденко был сбит в этом бою. Считался пропавшим без вести. Самолет и останки летчика были найдены во время торфяных разработок у города Апрелевка лишь в 1967 году. Перезахоронение героя состоялось в июне 1967 года на кладбище в Запорожье — малой Родине офицера. Летчик награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы».

На открытии обновленного памятника ранее приезжала дочь героя, а теперь эстафету памяти приняли следующие поколения семьи — как живое свидетельство того, что память о героях не знает сроков давности и не имеет границ.