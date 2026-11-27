Школа открыла двери в 1941 году, в начале Великой Отечественной войны. В послевоенные годы поселок Родники рос и развивался, увеличивалось и число учеников. В 1970 году учебное заведение получило статус средней общеобразовательной школы. За эти годы учреждение сочетало богатые традиции и создавало современные условия для обучения. В 2021 году здесь провели капитальный ремонт и обновили учебные кабинеты. Особая гордость школы — краеведческий музей «Родные истоки», где собраны архивы, фотографии выпускников и материалы об истории развития.

«За всеми успехами школы, ее достижениями и уютной атмосферой всегда стоит сильный руководитель и сплоченный коллектив. Особые слова благодарности хочу выразить директору школы Анне Олеговне Юрьевой за высокий профессионализм, чуткое руководство, энергию и искреннюю преданность своему делу. Спасибо ветеранам педагогического труда, учителям и сотрудникам школы за ваш благородный труд, за то, что вы не просто даете знания, а воспитываете в детях доброту, честность и любовь к Родине», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.