Родительское собрание о выборе профессии для детей с ОВЗ прошело в Подмосковье

3 апреля в образовательных учреждениях Московской области состоялось региональное родительское собрание «Выбор профессии — выбор будущего». Мероприятие было организовано для родителей учеников 9–11 классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Собрание собрало более трех тысяч родителей. Участникам рассказали об особенностях региональной системы инклюзивного профессионального образования, представили информацию о специальностях и профессиях, доступных для ребят с особыми образовательными потребностями. Родители узнали об условиях обучения и возможностях для поступления.

На встрече специалисты сопровождения инклюзивного образования провели персональные консультации. Родителям дали ответы на вопросы о доступности образовательной среды и особенностях психолого-педагогической поддержки и адаптации студентов с инвалидностью и ОВЗ.